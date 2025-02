Tras la tregua en Gaza, palestinos de Cisjordania sufren más bloqueos israelíes, tráfico y miseria

Conductores palestinos esperan en fila en el control militar israelí de carretera de Ein Senia, vistos desde el otro lado de la pueta de hierro al norte de la ciudad cisjordana de Ramala, el miércoles 29 de enero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Conductores hacen fila en el control de carretera de Jaba, cerca de la ciudad cisjordana de Ramala, el martes 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser)

El vendedor ambulante palestino Ahmed al-Tirawi vende fruta y verduras junto a la carretera cerca del control de carretera del ejército israelí en Muraba, en el pueblo cisjordano de Burin, cerca de Nablus, el lunes 3 de febrero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser)

Tierra y rocas colocadas por el Ejército israelí para bloquear una carretera que se utilizaba para rodear un control de carretera que lleva al pueblo cisjordano de Burin, cerca de Nablus, el lunes 3 de febrero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser)