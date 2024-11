Tormenta tropical Sara se desplaza por la costa de Honduras y deja fuertes lluvias; Belice en alerta

Foto satelital de la tormenta Sara sobre Centroamérica y el Caribe. Foto de GOES-East GeoGolor tomada el 14 de noviembre del 2024 a las 1:03 p.m. EST y entregada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. (CIRA/NOAA via AP)

Un motociclista avanza en una calle inundada debido a lluvias generadas por la tormenta tropical Sara, el viernes 15 de noviembre de 2024, en La Lima, Honduras. (AP Foto/Moisés Castillo)