Suicida usó 120 kilos de explosivos en ataque a cuartel policial en Pakistán que dejó 23 muertos

Agentes de policía examinan los daños en el sitio de un ataque con bomba a un cuartel de policía en las afueras de Dera Ismail Khan, Pakistán, martes de diciembre de 2023. El suicida que estrelló su vehículo contra el portón de un cuartel de la policía en el noroeste de Pakistán llevaba 120 kilos (264 libras) de explosivos, dijeron las autoridades el miércoles 13 de diciembre de 2023. El atentado de la víspera provocó la muerte de 23 agentes y heridas a 32. (AP Photo)