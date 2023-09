Suben a 5.100 los muertos por inundaciones catastróficas en la ciudad libia de Derna

Esta imagen de satélite de Planet Labs PBC muestra inundaciones en Derna, Libia, el martes 12 de septiembre de 2023. (Planet Labs PBC via AP) (Planet Labs PBC via AP) Planet Labs PBC

Una vista general de la ciudad de Derna se ve el martes 12 de septiembre de 2023. La tormenta tropical Daniel causó inundaciones devastadoras en Libia que reventaron represas y arrastraron vecindarios en varias poblaciones costeras, aunque la más afectada parecía ser Derna. (AP Foto/Jamal Alkomaty) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.