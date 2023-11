Suben a 14 los muertos en Europa por tormenta Ciarán, lluvias récord en Italia

(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

La tormenta Ciarán causa daños en los vidrios de un auto a su paso por Wernigerode, Alemania, el 2 de noviembre de 2023. (Matthias Bein/dpa vía AP) (c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten