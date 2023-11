Sube a 21 el número de muertos por las fuertes lluvias en República Dominicana; 9 al colapsar muro

Equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un muro en la entrada de un túnel en Santo Domingo, República Dominicana, el sábado 18 de noviembre de 2023. Según la Defensa Civil, al menos 9 personas murieron cuando el muro se derrumbó debido a las fuertes lluvias. (Foto AP/Eddy Vittini) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved