Subastan gorra de Napoleón en Francia

Una de las características gorras bicornes negras que usaba Napoleón cuando gobernaba Francia y guerreaba contra Europa en el siglo XIX es exhibida en la casa subastadora Osenat en Fontainebleau, al sur de París, viernes, 17 de noviembre de 2023. Se prevé que obtendrá medio millón de euros en la subasta del domingo. (AP Foto/Christophe Ena)