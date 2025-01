Sobrevivientes de Auschwitz conmemoran 80 años de la liberación del campo

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“El mundo se ha vuelto tóxico”, dijo a The Associated Press un día antes de las conmemoraciones en la cercana Cracovia. “Me doy cuenta de que estamos nuevamente en una crisis, que hay tanto odio alrededor, tanta desconfianza, que si no nos detenemos, puede empeorar cada vez más. Podría haber otra terrible destrucción”.

Habló del “dolor inimaginable” infligido a tantas personas, especialmente al pueblo judío.

“Que la memoria de todos los muertos viva, que descansen en paz”, dijo. En total, los alemanes asesinaron a 6 millones de judíos de toda Europa, aniquilando a dos tercios de los judíos europeos y un tercio de todos los judíos del mundo. Naciones Unidas designó en 2005 el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

En toda Europa, funcionarios y otros hicieron una pausa para recordar.

“A medida que los últimos sobrevivientes desaparecen, es nuestro deber como europeos recordar los crímenes indescriptibles y honrar la memoria de las víctimas”, dijo en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es alemana.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, cuyo país se defiende contra la brutal invasión de Rusia, colocó una vela en el memorial del Holocausto de Babyn Yar en Kiev, donde decenas de miles de judíos fueron ejecutados durante la ocupación nazi. El lunes llegó a Polonia para asistir a las conmemoraciones.

“El mal que busca destruir la vida de naciones enteras aún permanece en el mundo”, escribió en su página de Telegram.

Las conmemoraciones culminarán más tarde el lunes cuando líderes mundiales y miembros de la realeza se sumen a los ancianos sobrevivientes del campo —los más jóvenes, octogenarios— en Birkenau, la parte de Auschwitz donde tuvo lugar el asesinato masivo de judíos.

Sin embargo, este año no se ha pedido a los políticos que hablen. Debido a la avanzada edad de los sobrevivientes, de los cuales se espera que asistan unos 50, los organizadores han decidido convertirles en el centro de las conmemoraciones. Ronald Lauder, el presidente del Congreso Judío Mundial, también hablará.

Se esperaba que asistieran, entre otros líderes, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente, Frank-Walter Steinmeier. Alemania nunca ha enviado a ambos de sus máximos representantes estatales a las conmemoraciones antes, según la agencia de noticias alemana dpa.

Es una señal del compromiso continuo de Alemania de asumir la responsabilidad por los crímenes de la nación, incluso en medio de un auge del movimiento de extrema derecha.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asistirá después de haber observado anteriormente un momento de silencio en el Memorial de la Shoah en París, una tumba simbólica para los 6 millones de judíos que no tienen una tumba, y reunirse con un sobreviviente de Auschwitz y uno del campo de Bergen-Belsen.

El rey Carlos III de Inglaterra también estará presente, junto con reyes y reinas de España, Dinamarca y Noruega.

En el pasado, los representantes rusos eran invitados destacados en los actos de aniversario en reconocimiento a la liberación soviética del campo el 27 de enero de 1945, y a las enormes pérdidas sufridas por las fuerzas soviéticas en la derrota aliada de la Alemania nazi. Pero no son bienvenidos desde la invasión a Ucrania en 2022.

El Kremlin dijo que el presidente ruso Vladímir Putin envió un mensaje a los participantes diciendo: “Siempre recordaremos que fue el soldado soviético quien aplastó este terrible mal total y ganó la victoria cuya grandeza permanecerá para siempre en la historia mundial”.

“Los ciudadanos rusos son descendientes directos y sucesores de la generación de vencedores”, dijo Putin. “Continuaremos contrarrestando los intentos de reescribir el veredicto legal y moral sobre los carniceros nazis y sus cómplices de manera firme y con principios”.

Illia Novikov en Kiev, Ucrania, y Sylvie Corbet en París contribuyeron a este reporte.

