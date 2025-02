Seguridad en campo de refugiados en Darfur es "insoportable", dice trabajador humanitario

Esta combinación muestra el campo de refugiados de Zamzam y los edificios del mercado, a las afueras de la ciudad de al-Fasher, en la región sudanesa de Darfur, antes de ser atacados, el martes 14 de enero de 2025, a la izquierda, y después de ser atacados, el jueves 13 de febrero de 2025. (Maxar Technologies via AP)

Médicos Sin Fronteras, también conocido por su nombre en francés Médecins Sans Frontières, o MSF, suspendió todas sus actividades en el campamento debido a preocupaciones de seguridad causadas por el intensificado combate entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar rival Fuerzas de Apoyo Rápido, o FAR.

Marion Ramstein, coordinadora de proyectos de MSF para el norte de Darfur, habló con The Associated Press el martes sobre las condiciones desesperadas en el campamento de Zamzam.

Sudán se sumió en una guerra civil en abril de 2023 cuando estallaron combates entre el ejército y el FAR. El conflicto ha dejado al menos 20.000 muertos, ha forzado a más de 14 millones de personas a abandonar sus hogares y ha creado hambruna en varias partes del país.

“Hasta ahora, no hay más actividades de MSF desde hace un par de días en Zamzam porque la seguridad era insoportable para nuestro equipo. No pueden trabajar más. No tenían suficiente capacidad”, afirmó.

MSF indicó que dos de sus ambulancias en diciembre y enero fueron atacadas a tiros en dos ocasiones mientras transportaban pacientes del campamento a El Fasher. Ramstein mencionó que en uno de los tiroteos, una mujer que acompañaba a su hermana dentro de la ambulancia fue asesinada.

La organización internacional volverá a operar en Zamzam, pero los equipos actualmente no pueden trabajar en un entorno de alto riesgo, dijo Ramstein.

“Desafortunadamente, MSF era una de las pocas organizaciones que aún trabajaban en Zamzam, cuando decidimos suspender las actividades, esa fue realmente una decisión desgarradora. Sabemos que dejamos a la población sin otro apoyo”, comentó, refiriéndose a la dificultad de entregar ayuda alimentaria y suministros necesarios en la zona debido a las carreteras inaccesibles.

Un informe de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, o IPC, encontró el año pasado que el campamento de Zamzam y algunas partes del norte de Darfur están experimentando “la peor forma de hambre” conocida como IPC Fase cinco.

Ramstein dijo que MSF recibió muchos casos de niños pequeños en el campamento que sufren de anemia. En septiembre, MSF examinó a 29.300 niños durante una campaña de vacunación en Zamzam y encontró que el 34% de ellos sufre de desnutrición aguda.

El campamento de Zamzam alberga a alrededor de 500.000 personas y ha visto llegar a familias desplazadas de las áreas de Abu Zerega, Shagra y Saluma. Éstas han informado a los equipos de MSF sobre abusos en aldeas y en las carreteras de El Fasher que incluyen asesinatos, violencia sexual, saqueos y golpizas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press