Se revisarán medidas contra antisemitismo en universidades públicas de Nueva York

ARCHIVO - La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habla en el Capitolio estatal en Albany, 1 de febrero de 2023. Un organismo independiente revisará las medidas contra el antisemitismo en la City University de Nueva York, la universidad pública urbana más grande de la nación, anunció el martes 31 de octubre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul, al multiplicarse las protestas contra la guerra entre Israel y Hamas en los campus de todo el país. (AP Foto/Hans Pennink, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.