Se registra escasez de combustible en varias ciudades de Argentina

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un letrero escrito a mano avisa a los conductores que la estación de servicio se ha quedado sin gasolina, en medio de una escasez de combustible, en La Plata, Argentina, el sábado 28 de octubre de 2023. (Foto AP/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En las afueras de Buenos Aires varias gasolineras se encontraban completamente cerradas y las pocas que estaban abiertas y con combustible registraban filas de unos 30 autos, con combustible vendiéndose por cupos y muchos usuarios enojados por la situación. También había malestar entre los operadores de las gasolineras en la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, según constató The Associated Press.

“Fui a dos lugares aquí en La Plata, terminé en la tercera estación de servicio” con tres cuadras de fila “y una hora de espera y pude cargar nafta. Me parece vergonzoso, un desastre, no sé si la semana que viene voy a poder trabajar, si no tengo combustible no me puedo transportar hasta mi trabajo en capital federal, esperemos que se solucione”, declaró Flavia Turán, odontóloga de unos 50 años.