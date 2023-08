Rusia realiza ataque con misiles y drones contra Ucrania tras promesa de represalia

Trabajadores instalan el escudo de armas de Ucrania en el escudo de la estatua más alta del país, el Monumento a la Madre Patria, después de que se retirase el escudo de armas soviético, en Kiev, Ucrania, el domingo 6 de agosto de 2023. Ucrania está acelerando los esfuerzos de borrar los vestigios de la influencia soviética y rusa del espacio público en medio de la invasión rusa de Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved