Rusia: Había "neonazis" en velorio de soldado ucraniano en cafetería donde misil mató a 52 personas

El embajador de Ucrania ante Naciones Unidas Sergiy Kyslytsya, a la izquierda, acomoda unos papeles mientras escucha a Vassily Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, durante una reunión del Consejo de Seguridad en la que se habló de la guerra en Ucrania y los ataques recientes de Rusia, el lunes 9 de octubre de 2023, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/Craig Ruttle) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved