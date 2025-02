Reino Unido ensalza su campaña contra el trabajo ilegal para mostrarse firme en inmigración

ARCHIVO - Gente que se cree son migrantes que hicieron la travesía desde Francia en pequeñas embarcaciones y fueron interceptados en el Canal de la Mancha, llegan para desembarcar de una embarcación que los llevó a un barco más grande de la fuerza fronteriza británica, en Dover, en el sureste de Inglaterra, el viernes 17 de junio de 2022. (AP Foto/Matt Dunham, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved