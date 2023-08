Regresan a Senegal 37 migrantes hallados a la deriva en el Atlántico

ARCHIVO - Desechos cloacales fluyen junto a piraguas en la playa Yarakh de Dakar, Senegal, 8 de noviembre de 2022. Un bote que se cree partió de Senegal con más de 100 migrantes a principios de julio fue rescatado el 16 de agosto de 2023 con 38 sobrevivientes y varios muertos a bordo cerca de Cabo Verde, dijeron las autoridades. (AP Foto/Leo Correa, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.