Recuperan cadáveres de 11 escaladores tras erupción de volcán indonesio

El monte Marapi expulsa material volcánico durante su erupción en Agam, Sumatra Occidental, Indonesia, el lunes 4 de diciembre de 2023. El Marapi expulsó columnas de ceniza que alcanzaron los 3.000 metros (9.800 pies) de altura, y las nubes de cenizas calientes se desplazaron varios kilómetros (millas). (AP Foto/Wica Harefa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.