Reclaman que Francia apruebe definición de violación sobre la base del consenso

Personas con máscaras del presidente francés Emmanuel Macron protestan en París, viernes 24 de noviembre de 2023. Activistas con máscaras del presidente Emmanuel Macron exhortaron a Francia a que cambie su posición y respalde un proyecto de ley propuesto por la Unión Europea que define la violación como una relación sexual no consentida en los 27 países del bloque. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.