¿Quiénes son los prisioneros palestinos liberados a cambio de rehenes israelíes?

El prisionero palestino Waddeh Bazrah, de 43 años, es recibido el sábado 15 de febrero de 2025, en Ramala, Cisjordania, luego de haber sido liberado de una prisión israelí tras un acuerdo de cese del fuego entre Israel y Hamás. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved