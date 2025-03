¿Qué saber sobre el colapso del gobierno de Portugal?

El secretario general del Partido Socialista Portugués, Pedro Nuno Santos, en primer plano y a la derecha, habla con miembros del Parlamento durante una pausa en un debate previo a una moción de confianza sobre el primer ministro portugués, Luis Montenegro, en el Parlamento, en Lisboa, Portugal, el martes 11 de marzo de 2025. (AP Foto/Armando Franca) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved