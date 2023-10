Principal candidato presidencial de Indonesia escoge a hijo de Widodo como compañero de fórmula

El candidato presidencial Ganjar Pranowo, izquierda, y su compañero de fórmula Mohamad Mahfud, conocido como Mahfud MD, saludan a la prensa antes de su revisión médica, requisito para su candidatura en las próximas elecciones presidenciales, en el Hospital del Ejército Gatot Subroto en Yakarta, Indonesia, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Dita Alangkara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved