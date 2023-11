Princesa Kako de Japón celebra en Perú 150 años de relaciones bilaterales

La princesa Kako de Japón asiste a una ceremonia en el Centro Cultural Japonés en Lima, Perú, el viernes 3 de noviembre de 2023. La princesa japonesa está de visita para celebrar el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved