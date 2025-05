Princesa Carolina de Mónaco encabeza en Cuba función de Ballet de Montecarlo

Miembros de la compañía del Ballet de Montecarlo actúan durante el estreno de "Core meu" en el Teatro Nacional de La Habana, el viernes 16 de mayo de 2025. La princesa Carolina de Mónaco, presidenta de la compañía fundada en 1985 en honor a su madre, la princesa Grace, acompañó a los bailarines a La Habana. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

La princesa Carolina de Hannover (centro) llega al Teatro Nacional para asistir a la función del Ballet de Montecarlo en La Habana, el viernes 16 de mayo de 2025. Carolina, presidenta de la compañía fundada en 1985 en honor a su madre, la princesa Grace, acompañó a los bailarines a La Habana. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

