Presidentes de Colombia y México clausuran cumbre regional antidrogas en Cali

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a la izquierda, aplaude mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la derecha, observa durante la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, en Cali, Colombia, el sábado 9 de septiembre de 2023. (Foto AP /Andrés Quintero) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved