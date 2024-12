Presidente chileno pide "más humildad" a su homólogo argentino tras nuevo roce diplomático con Milei

ARCHIVO - El presidente Gabriel Boric asiste a la inauguración del Encuentro Nacional de Empresarios en Santiago, Chile, el 25 de abril de 2024. Boric, le pidió el jueves 19 de diciembre de 2024 un “poquito más de humildad” a su homólogo argentino, Javier Milei, quien ha sumado una nueva polémica con países vecinos después de que su ministro de Economía, Luis Caputo, calificara a Boric como un ”comunista" que está por “hundir” al país. (Foto AP/Esteban Felix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved