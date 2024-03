Presidente argentino anuncia que revierte decreto que subía su sueldo y el de su gabinete

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a su salida de un evento en Buenos Aires, Argentina, el 26 de enero de 2024. El mandatario argentino visitó el miércoles 6 de marzo una escuela en la que estudió, en la que se desmayaron dos alumnos y Milei culpó, con tono de ironía, a la izquierda. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved