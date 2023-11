Premier de Irlanda condena disturbios cometidos por antinmigrantes en el centro de Dublín

La policía efectuó más arrestos el viernes por la noche mientras llevaba a cabo un amplio operativo de seguridad en la capital irlandesa para asegurarse de que no se repitieran los disturbios del jueves. Varias personas fueron colocadas en furgonetas de la policía tras altercados esporádicos.

La violencia estalló después que circularon rumores de que el hombre que agredió a tres menores el jueves por la tarde afuera de una escuela de Dublín era extranjero. Las autoridades no han dado a conocer su nacionalidad.

“Estos criminales no hicieron lo que hicieron porque aman a Irlanda, no hicieron lo que hicieron porque quisieran proteger al pueblo irlandés, no lo hicieron por ningún sentido de patriotismo, por retorcido que fuera”, le dijo Varadkar a los periodistas el viernes por la mañana. “Lo hicieron porque están llenos de odio, aman la violencia, aman el caos y aman causar dolor a otros”.