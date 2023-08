Popular barriada mexicana custodia con sigilo la centenaria dinastía de los canteros

El maestro cantero Tomás Ugarte esculpe una losa en el municipio de Ciudad de México de Chilmalhuacán, antes parte de Xochiaca, el domingo 2 de julio de 2023. Ugarte aprendió la tradición de tallar la piedra a mano de sus padres y abuelos hace más de cinco generaciones. (AP Foto/Áurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El maestro cantero Tomás Ugarte enseña un boceto mientras trabaja en el cementerio en el municipio de la Ciudad de México de Chilmalhuacán, antes parte de Xochiaca, el domingo 2 de julio de 2023. Generaciones de canteros en Chimalhuacan, en el este de Ciudad de México, crearon también muchos de los trabajos en piedra que adornan edificios y parques del centro de la capital. (AP Foto/Áurea Del Rosario)

Esculturas hechas por los canteros de Chimalhuacán adornan la entrada del cementerio en Ciudad de México, en la municipalidad de Chilmalhuacán, que antes fue parte de Xochiaca, el domingo 2 de julio de 2023. Mientras los canteros de otras partes adoptaron el uso de cortadoras y pulidoras mecánicas, los llamados picapiedras solo usan martillos, mazos y una variedad de cinceles y picos. (AP Foto/Áurea Del Rosario)

Mario Olivares muestra una una losa esculpida en piedra en el cementerio del municipio de Ciudad de México de Chilmalhuacán, antes parte de Xochiaca, el domingo 2 de julio de 2023. Al preguntarle sobre si sobrevivirá el oficio de cantero, Olivares recitó un poema tallado por los artesanos en una pared de la iglesia: "Mi viejo Chimalhuacán, pueblos de mi niñez que dieron a mi vida ese fuego de arte que calcina y que ennoblece a su gente". (AP Foto/Áurea Del Rosario)

La oficina parroquial de la iglesia de Santa María de Guadalupe decorada por los canteros artesanales de Chimalhuacán en Chilmalhucán, una de las antiguas poblaciones de Xochiaca, el domingo 2 de julio de 2023. Los canteros trabajan de forma gratuita en la decoración y mantenimiento del trabajo de piedra que tiene la parroquia de 250 años de antigüedad. (AP Foto/Áurea Del Rosario)