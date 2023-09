"Poor Things" alza el León de Oro en Festival de Cine de Venecia

El director griego Yorgos Lanthimos posa con el León de Oro por mejor película, por su cinta "Poor Things" durante la ceremonia de clausura de la 80ma edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, el sábado 9 de septiembre de 2023. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via AP) LaPresse

La película, protagonizada por Emma Stone, ganó el máximo galardón de la 80ma edición del festival, que a menudo funge como predictor del Oscar. Al recibir el premio, el director Yorgos Lanthimos, señaló que la película no existiría a no ser por Stone, quien también fue productora, pero no asistió al festival.