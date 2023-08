Polonia prepara un referendo para preguntar si los votantes quieren "miles de inmigrantes ilegales"

ARCHIVO - El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, habla con la prensa a su llegada a la tercera cumbre UE-CELAC en Bruselas, Bélgica, el martes 18 de julio de 2023. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.