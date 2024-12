Petro decreta un presupuesto estatal reducido para 2025, tras hundimiento de reforma fiscal

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en la ceremonia inaugural de la COP16, una conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, en Cali, Colombia, el 20 de octubre de 2024. Petro, expidió el jueves 19 de diciembre de 2024 por decreto el presupuesto general con el que funcionará el Estado en 2025 con menos monto del original, luego de que el Congreso negara la reforma fiscal con la que lo pretendía financiar. (Foto AP/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved