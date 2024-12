Perú: gobierno destituye a policía que lideró allanamiento en casa de la presidenta Boluarte

ARCHIVO - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, muestra sus joyas durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en Lima, Perú, el 5 de abril de 2024. El gobierno de Perú destituyó el lunes 16 de diciembre de 2024 al policía que lideró el grupo de élite que allanó la casa de la presidenta Dina Boluarte en marzo, en medio de una indagación de la Fiscalía a la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito. Junto a él, también fue destituido uno de sus colaboradores más cercanos. (Foto AP/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved