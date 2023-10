Persisten los intensos combates en el este de Ucrania

Vista de la tumba del soldado ucraniano Andrii Kozyr, en la aldea de Hroza cerca de Jarkiv, Ucrania, 6 de octubre de 2023. Un misil ruso que cayó sobre el café donde amigos y parientes velaban a Kozyr mató al menos a 561 civiles.(AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.