Perro fugitivo se vuelve viral en Nueva Orleans después de eludir su captura durante meses

Scrim en el Metairie Small Animal Hospital, el jueves 24 de octubre de 2024, en Metairie, Luisiana. (Brett Duke/The New Orleans Advocate vía AP)

Michelle Cheramie, una exempleada de tecnología de la información, encabeza las labores de recaptura. Cheramie, de 55 años, lo perdió todo —casa, auto, pertenencias— durante el paso del huracán Katrina en 2005, y luego encontró su vocación rescatando mascotas.

“Pensé, ‘Esto es lo que debería estar haciendo’”, dijo Cheramie. “Nací para rescatar”.

Fundó Zeus’ Rescues, un refugio sin fines de lucro que ahora promedia 600 adopciones de gatos y perros al año y ofrece alimento gratuito para las mascotas que lo necesiten. Ayudó a Scrim a encontrar el hogar del que Scrim escapó por primera vez.

Scrim saltó por la ventana de la casa de Cheramie en noviembre. Desde entonces, ella ha reanudado su incansable misión, colocando volantes en postes de teléfono y publicando en redes sociales actualizaciones sobre su posible paradero. Ha invertido miles de dólares en cámaras trampa, sensores térmicos y demás equipo de este tipo. Tomó un curso del Zoológico de San Diego sobre las técnicas para tranquilizar animales.

Y ha creado una red de voluntarios —el tipo de vecinos que están dispuestos a buscar en bloque a las 3 de la mañana.

Personas como el escritor David W. Brown, quien administra un mapa colaborativo en Google en el que se registran todos los avistamientos conocidos de Scrim. Afirma que la búsqueda ha unido a residentes de todos los ámbitos de la vida. Mientras buscan a Scrim, reparten suministros a personas necesitadas.

“Ser miembro de la comunidad significa poder ver problemas y hacer lo posible para hacer la vida un poco mejor para las personas de la zona y los animales a tu alrededor”, dijo Brown.

Y vecinos como Tammy Murray, quien tuvo que cerrar su tienda de muebles y cuyo padre falleció a causa del mal de Parkinson. Esta búsqueda, subraya, le devolvió su energía.

“Literalmente, en los últimos meses no he hecho otra cosa que cazar a este perro”, dijo Murray, de 53 años. “Todos los días me siento como Wile E. Coyote a diario con él”.

Murray conduce la vagoneta de Zeus’ Rescues hacia los lugares donde se han reportado avistamientos de Scrim. También opera un lanzarredes táctico, el cual parece una enorme linterna que una vez se activó accidentalmente, rompiendo la ventana de la vagoneta mientras Scrim se alejaba a toda velocidad.

Después de darse cuenta de que Scrim había aprendido a reconocer el sonido del motor diésel de la vagoneta, Murray cambió a una motoneta Vespa, para ser más sigilosa.

Scrim ha escapado de formas inverosímiles. La cuadrilla de búsqueda vio a Scrim durmiendo debajo de una casa elevada, por lo que establecieron un perímetro con una red de construcción, pero un voluntario demasiado entusiasta rompió filas y avanzó rápidamente, dejando una pequeña apertura por la que Scrim logró pasar.

Los constantes escapes de Scrim han llevado a los medios locales a darle cobertura prácticamente a diario, así como un intenso seguimiento en redes sociales. Cheramie se identifica con el pequeño perro.

“Todos corremos de algo o hacia algo. Él también lo hace”, dijo.

El equipo de Cheramie sueña con colocar al perrito en un ambiente seguro y amoroso. Pero las personas que alimentan la etiqueta #FreeScrim en redes sociales tiene una idea distinta: dicen que al fugitivo se le debería permitir llevar la vida que quiere. Los voluntarios de rescate de animales consideran que eso es un error.

“Las calles de Nueva Orleans no son lugar para que un perro sea libre”, dijo Cheramie. “Es demasiado peligroso”.

Scrim estaba hecho un desastre cuando Cheramie lo recapturó en octubre. Pelo enmarañado, dientes faltantes y una oreja desgarrada. Su cuerpo tembloroso tenía golpes y raspones, además de varias perforaciones de proyectiles. Un veterinario logró extraer uno, pero optó por no llevarlo a cirugía para extraerle una posible bala.

En un principio, el perro parecía contento dentro de la casa, sentado en el regazo de Cheramie o durmiendo junto a su cama. Un día, cuando ella no estaba en casa, Scrim mordió una pantalla de malla, cayó de una altura de unos 4 metros (13 pies) y escapó por un boquete en la cerca.

Murray dijo que probablemente lo asustaron los cuatro gatos de Cheramie.

“Creo de todo corazón que esos gatos malvados lo estaban molestando", comentó Murray. Cheramie piensa que podrían haberse vuelto territoriales.

Devastadas pero no desanimadas, ambas reevalúan cuál podría ser la mejor opción para Scrim: Quizás un santuario de animales seguro con grandes espacios al aire libre donde otros perros puedan hacerle compañía.

Un lugar “donde el pueda simplemente ser él mismo”, añadió Murray.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press