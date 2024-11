Pequeño pueblo de India donde Kamala Harris tiene raíces ancestrales reza por su victoria.

La política Arulmozhi Sudhakar prepara un kolam, una forma de arte tradicional que utiliza polvo de colores, con la frase "Saludos a America, nuestros deseos de victoria para Kamala Harris", para la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, en Thulasendrapuram, el pueblo ancestral de Harris, en el estado de Tamil Nadu, India, el 5 de noviembre de 2024. (AP Foto/Aijaz Rahi) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.