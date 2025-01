Partidarios del alcalde de Estambul se enfrentan con la policía

Simpatizantes del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, gritan consignas frente al tribunal de Estambul, en la capital de Turquía, el viernes 31 de enero de 2025. Los carteles en turco dicen: "No hay salvación sin los demás; o todos o nadie". (AP Photo/Emrah Gurel) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved