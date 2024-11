Participantes de COP29 llegan a un acuerdo por $300.000 millones anuales para países pobres

Activistas participan en una protesta para financiación por el cambio climático en la cumbre climática de la ONU, el sábado 23 de noviembre de 2024, en Bakú, Azerbaiyán. (AP Foto/Sergei Grits) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Simon Stiell, jefe de cambio climático de las Naciones Unidas, a la izquierda, Mukhtar Babayev, presidente de la COP29, en el centro, y Yalchin Rafiyev, negociador principal de Azerbaiyán en la COP29, hablan antes de una sesión plenaria en la Cumbre del Clima de la ONU COP29, el domingo 24 de noviembre de 2024, en Bakú, Azerbaiyán. (Foto AP/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El delegado de Panamá, Juan Carlos Monterrey Gómez, habla con los medios de comunicación en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP29, el sábado 23 de noviembre de 2024, en Bakú, Azerbaiyán. (AP Foto/Sergei Grits) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.