Parlamento polaco debate permitir fondos de gobierno para fertilización in vitro

El dirigente de la alianza opositora polaca, Dinald Tusk, centro, asiste a la primera sesión de la cámara baja del parlamento recientemente electo en Varsovia, 13 de noviembre de 2023. El nuevo parlamento polaco inició el miércoles un debate para permitir la rehabilitación de los fondos del gobierno para la fertilización in vitro, en la que sería su primera ley tras las elecciones en la cual el gobierno conservador que la había vedado perdió la mayoría legislativa.