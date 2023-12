Parlamento japonés interroga a premier sobre escándalo financiero

El primer ministro japonés Fumio Kishida, derecha, responde a preguntas en una reunión del Comité de Presupuesto de la cámara baja en Tokio, viernes 8 de diciembre de 2023. (Kyodo News via AP)

Se acusa a docenas de legisladores y miembros del gabinete de no informar debidamente sobre el dinero recibido en las recaudaciones de fondos. Kishida ha reconocido que las autoridades investigan el escándalo tras una denuncia penal.

Se sospecha que la fracción más grande y poderosa del partido, vinculada con el difunto ex primer ministro Shinzo Abe, no reportó más de 100 millones de yenes (690.000 dólares) en fondos de campaña, lo que constituiría una violación de la ley electoral, según reportes de medios noticiosos. Ese dinero habría ido a fondos ilícitos no supervisados.