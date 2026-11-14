MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, "MANDARRIA": su hijo revela un duro conflicto familiar

El general de brigada de la reserva Gustavo Fleitas Ramírez , conocido como “Mandarria”, falleció el viernes 13 de noviembre de 2026, según informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

El organismo no reveló las causas de su muerte. Sus restos fueron cremados y sus cenizas serán trasladadas al Mausoleo del Tercer Frente, en Santiago de Cuba, después de permanecer en la Necrópolis de Colón.

Su hijo denuncia un doloroso pasado familiar

La muerte del militar estuvo acompañada por un testimonio de uno de sus hijos, identificado en Facebook como Guitera Antonio , quien aseguró haber sufrido el rechazo de su padre por motivos políticos.

“Cuando caí preso, pidió me fusilaran por traidor a la patria. Pero fue mi padre” , escribió.

También afirmó que Fleitas dedicó su vida a la Revolución cubana mientras desatendía a su familia. Estas acusaciones personales no han sido verificadas independientemente.

De la Sierra Maestra a las guerras de África

Fleitas se incorporó al Movimiento 26 de Julio y combatió bajo las órdenes de Juan Almeida Bosque durante la lucha contra Fulgencio Batista.

Posteriormente ocupó importantes cargos en las FAR, incluido el mando del Ejército Central.

Participó en misiones militares cubanas en Angola y Etiopía, donde desempeñó responsabilidades de mando.

Otra muerte entre los históricos de las FAR

Su fallecimiento se suma al de otros altos oficiales cubanos durante 2026, mientras desaparecen figuras vinculadas a la generación histórica de las Fuerzas Armadas.