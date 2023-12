Parlamento Europeo recuerda a joven iraní muerta en entrega del Premio Sájarov

De derecha a izquierda, las defensoras de los derechos de las mujeres iraníes Afsoon Najafi y Mersedeh Shahinkar; el abogado de la familia Amini, Saleh Nikbakht, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, posan durante el otorgamiento del Premio Sájarov a la fallecida joven iraní Mahsa Amini en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia, el martes 12 de diciembre de 2023.(AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved