Para esta chef boliviana que llegó a los 50Best Discovery, no hay mejor inspiración que su país

Una vendedora de comida prepara un plato en el comedor del Mercado de Yungas en La Paz, Bolivia, el lunes 24 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres comen sopa de fideos en un puesto callejero en El Alto, Bolivia, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una vendedora de anticuchos prepara papas asadas y corazón de res en su puesto de comida callejera en La Paz, Bolivia, el viernes 21 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vendedores ambulantes preparan "Anticucho", un plato a base de corazón de res que consiste en pequeños trozos de carne asada en brochetas, en La Paz, Bolivia, el martes 18 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personas comen chicharrones de cerdo en un puesto de comida callejera en La Paz, Bolivia, el domingo 9 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un vendedor de bebidas de durazno llamadas "Mocochinchi" espera a los clientes en su puesto callejero en La Paz, Bolivia, el viernes 21 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La chef Carolina Chuquimia prepara un plato de filete de res con yuca en el restaurante La Rufina en La Paz, Bolivia, el domingo 2 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los clientes comen en el comedor del mercado de los Yungas en La Paz, Bolivia, el lunes 24 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una vendedora ambulante prepara una sopa tradicional andina llamada "Wallake", hecha con pescado del lago Titicaca, en La Paz, Bolivia, el sábado 1 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La gente pasa frente al restaurante La Rufina en La Paz, Bolivia, el jueves 6 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vendedora prepara "Anticucho", un plato a base de corazón de res que consiste en pequeños trozos de carne asada y papa en brochetas, en El Alto, Bolivia, el sábado 1 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved