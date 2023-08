Papa visita santuario portugués conocido por profecía apocalíptica ligada a Rusia

El papa Francisco reza delante de la imagen de Nuestra Señora de Fátima en su santuario en Fátima, en el centro de Portugal, el 5 de agosto de 2023. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Cientos de fieles esperan la llegada del papa Francisco al santuario de la Virgen de Fátima, en Fátima, en el centro de Portugal, el 5 de agosto de 2023. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco llega al santuario de Fátima, en el centro de Portugal, para rezar el rosario junto a jóvenes enfermos, el 5 de agosto de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un guardia de seguridad portugués, junto a la Capilla de las Apariciones, dentro del santuario de la Virgen de Fátima, en Fátima, en el centro de Portugal, donde se espera que el papa Francisco rece el rosario junto a jóvenes enfermos, el 5 de agosto de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved