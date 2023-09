Papa resalta diversidad religiosa de Mongolia junto a chamanes, monjes y evangélicos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Gabju Demberel Choijamts, izquierda, abad del monasterio budista Gandantegchinlen en Ulán Bator, se dirige al papa Francisco durante una reunión con líderes religiosos en el Teatro Hun, del complejo Sky Resort, el domingo 3 de septiembre de 2023, a unos 15 kilómetros al sur de la capital de Mongolia de Ulán Bator.

Según las estadísticas del grupo católico sin fines de lucro Aid to the Church in Need, Mongolia es 53% budista, 39% ateo, 3% musulmán, 3% chamán and 2% cristiano.