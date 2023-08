Papa pide a estudiantes en Portugal que luchen contra la injusticia social y por el medio ambiente

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco acude a un encuentro con estudiantes de la Universidad Católica de Portugal, en Lisboa, el 3 de agosto de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“Ustedes son la generación que puede vencer este desafío, tienen los instrumentos científicos y tecnológicos más avanzados, pero, por favor, no caigan en la trampa de visiones parciales”, indicó.

“Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados, el tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad, necesitamos ocuparnos de la dimensión material de la vida dentro de una dimensión espiritual”, agregó.

En lugar de enfoques polarizados, el papa apuntó que “se necesitan visiones de conjunto, una visión capaz de abarcar el todo”.

Muchos jóvenes católicos de todo el mundo han adoptado algunas de las principales enseñanzas de Francisco sobre la corrección de las injusticias económicas y la promoción de la protección del medio ambiente, uniéndose a fundaciones y movimientos sociales patrocinadas por la iglesia bajo la bandera de la “Economía de Francisco”, el “Pacto Mundial por la Educación” y el movimiento “Laudato si”, bautizado con el nombre de la encíclica papal de 2015 sobre el medio ambiente.

El acto del jueves incluyó testimonios de estudiantes, como uno que huyó de su Irán natal a Ucrania, y luego, tras el inicio de la guerra rusa en el país, escapó a Portugal. Cada cierto tiempo, los estudiantes entonaban la versión portuguesa del cántico más repetido en la JMJ “Esta es la juventud del papa”.

Francisco llegó a Lisboa el miércoles y se centró de lleno en la crisis de abusos sexuales cometidos por el clero en el país, que se agravó luego de que un comité de expertos contratados por la Conferencia Episcopal portuguesa reportó en febrero que los sacerdotes y otro personal eclesiástico podrían haber abusado de al menos 4.815 niños y niñas desde la década de 1950.

En su encuentro con los obispos en el icónico Monasterio de los Jerónimos de Lisboa, Francisco fustigó al clero portugués por el “escándalo” de los abusos sexuales, que dijo que perjudicaba a la iglesia y espantaba a los fieles. Además, dijo que las víctimas deben ser bienvenidas y escuchadas siempre.

Al anochecer, tras una larga jornada de viaje y visitas protocolarias, el pontífice se reunió durante más de una hora con 13 víctimas en la embajada vaticana y escuchó sus traumas, dijo el Vaticano.

