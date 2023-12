Papa Francisco aparece en público por 1ra vez desde que padeció bronquitis

El papa Francisco, sentado, flanqueado por su vicario, cardenal Angelo Comastri, y por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, realiza su visita anual de Navidad a una estatua de la Virgen María cerca de la Escalinata de la plaza de España, Roma, viernes 8 de diciembre de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved