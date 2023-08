Papa condena asesinato de candidato presidencial en Ecuador

ARCHIVO - El papa Francisco lee su discurso durante la audiencia general semanal en el Aula Pablo VI, Vaticano, 9 de agosto de 2023. El papa Francisco el sábado 12 de agosto de 2023 condenó enérgicamente el "injustificable" asesinato de un candidato presidencial en Ecuador y exhortó a todos los ecuatorianos a trabajar juntos por la paz. El papa argentino envió un mensaje de condolencias por el asesinato descarado de Fernando Villavicencio en un acto político el miércoles por la noche. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.