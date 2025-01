Padres temen por ceniza nociva de incendios en escuelas de LA

Kelli Ferrone lleva a su hija a una escuela temporal, el viernes 24 de enero de 2025 en Los Ángeles, mientras esperan la reapertura de la Escuela Primaria Canyon Charter tras ser afectada por el humo y las cenizas del incendio de Palisades. (AP Foto/Brittany Peterson) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved.