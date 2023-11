Padre católico DJ conecta con la juventud dentro y fuera de Portugal

Un hombre pasa en bicicleta por el Santuário de Nossa Senhora da Saúde en el pequeño pueblo de Laúndos, Portugal, el sábado 9 de septiembre de 2023. El pastor de esta iglesia católica, el cura Guilherme Peixoto, ha ganado seguidores en todo el mundo como el "DJ padre", mezclando música electrónica regularmente en un bar parroquial de verano cercano que recauda fondos para la iglesia, así como para la Misa de clausura del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. (Foto AP/Giovanna Dell'Orto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El padre católico Guilherme Peixoto toca un set, junto con la Banda Sinfónica del Ejército Portugués, durante las celebraciones del Día del Ejército en Viana do Castelo, en el norte de Portugal, el jueves 26 de octubre de 2023. Peixoto planea continuar mejorando sus habilidades como DJ para acercar el mensaje cristiano a audiencias que tal vez nunca hayan oído hablar de Jesús, sin dejar de estar comprometido con todas sus actividades parroquiales regulares. (Foto AP/Miguel Angelo Pereira) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El padre católico Guilherme Peixoto toca un set, junto con la Banda Sinfónica del Ejército Portugués, durante las celebraciones del Día del Ejército en Viana do Castelo, en el norte de Portugal, el jueves 26 de octubre de 2023. "Es muy importante para mí no sólo ser el padre DJ, sino ser el pastor de la comunidad", dice Peixoto. "El mundo no está tan cerrado a Jesús. Pero es necesario hablar el idioma". (Foto AP/Miguel Angelo Pereira) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El sacerdote católico Guilherme Peixoto, en una pantalla de video, mezcla música electrónica para ayudar a los peregrinos a despertarse en el Parque Tajo en Lisboa el domingo 6 de agosto de 2023, donde el Papa Francisco presidirá una misa para celebrar la 37.ª Jornada Mundial de la Juventud más tarde ese mismo día. Ante aproximadamente 1,5 millones de fieles, Peixoto se balanceó al ritmo de la música que mezcló con fragmentos de discursos papales. (Foto AP/Ana Brigida) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El padre católico Guilherme Peixoto toca un set, junto con la Banda Sinfónica del Ejército Portugués, durante las celebraciones del Día del Ejército en Viana do Castelo, en el norte de Portugal, el jueves 26 de octubre de 2023. Hace casi dos décadas, Peixoto comenzó a mezclar rock en noches de karaoke para recaudar fondos para su parroquia endeudada en un pequeño pueblo portugués. (Foto AP/Miguel Angelo Pereira) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer le pide al sacerdote católico Guilherme Peixoto que se tome una selfie con él después de tocar un set, junto con la Banda Sinfónica del Ejército Portugués, durante las celebraciones del Día del Ejército en Viana do Castelo, al norte de Portugal, el jueves 26 de octubre de 2023. (Foto AP/Miguel Angelo Pereira) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Gente baila con la música interpretada por el sacerdote católico Guilherme Peixoto, junto con la Banda Sinfónica del Ejército Portugués, durante las celebraciones del Día del Ejército en Viana do Castelo, norte de Portugal, el jueves 26 de octubre de 2023. (Foto AP/Miguel Angelo Pereira) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

