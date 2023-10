Orban insiste en defender a Putin en cumbre europea

ARCHIVO - El primer ministro húngaro Viktor Orban habla en conferencia de prensa después de mantener conversaciones con el presidente serbio Aleksandar Vucic en Belgrado, Serbia, 29 de setiembre de 2023. Orban será el centro de atención en una cumbre de la UE el jueves 26 de octubre de 2023 tras su reunión con el presidente rudo Vladimir Putin la semana pasada. (AP Foto/Darko Vojinovic, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved