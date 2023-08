ONU: Conflicto en Sudán desplaza a 4 millones de personas

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, una columna de humo se eleva al cielo de Jartum, Sudán, el 8 de junio de 2023 en plenos combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares. (AP Foto, archivo)

El lunes, operaciones del ejército en Jartum y zonas aledañas mataron a una veintena de efectivos de las FAR, dijo el vocero militar Nabil Abdallah. Las FAR no reconocieron esas bajas y señalaron que sus combatientes mataron a decenas de soldados en batallas callejeras en Omdurman. The Associated Press no pudo verificar estas afirmaciones.